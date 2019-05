Vědci jsou znepokojeni. Zjistili, co udělá počasí se Zemí

Více než 150 000 osob ročně by mohlo umírat na následky klimatických změn už koncem tohoto století, tvrdí výzkumníci. Počet smrtí způsobený extrémním počasím by se měl zvýšit padesátinásobně a 2 z 3 lidí na zemi budou ovlivněni přírodními katastrofami. Všechno tohle říká studie, která slouží jako varování před smrtícím dopadem globálního oteplování.

Výzkum byl zaštítěn vědci spojenými s Evropskou komisí. Předkládá nám budoucnost, ve které statisíce lidí budou umírat na úpal, srdeční a dýchací obtíže či bleskové záplavy.Popisuje svět, kde sucha způsobují nedostatek jídla a lidé žijí v čím dál tím větším nebezpečí infekce. Přírodu ničí nekontrolovatelné požáry.

Studie využívá historické záznamy týkající se extrémního počasí a kombinuje je s předpoklady škod, které napáchá globální oteplování. K tomu přidává data o předpokládané populaci, která pomáhají určovat kde a kdo zemře kvůli klimatickým změnám.

Podle autorů by výsledky měly sloužit jako "budíček" pro vlády po celém světě, aby začaly jednat. „Je to drsné varování, které ukazuje, že je třeba být mnohem aktivnější v boji proti klimatické změně,“ uvedla členka spolku Přátelé Země (Friends of the Earth) Donna Hume. „Už teď umírají lidé po celém světě kvůli extrémnímu počasí a bez nějaké koordinované akce to bude jen horší, a to i v Evropě,“ tvrdí Hume.

Výzkumníci používají svůj text také jako argument, že by rozhodně měla být dodržena tzv. pařížská klimatická dohoda a globální oteplování musí být vnímáno jako urgentní problém. „Klimatické změny jsou jednou z největších globálních hrozeb pro lidské zdraví ve 21. století,“ je přesvědčený vedoucí týmu Giovanni Forzieri.

Číslo smrtí za rok by podle vědců mohlo vzrůst padesátinásobně z 3000 na 152 000 už v roce 2071. Většina obětí by byla následkem vln veder.Vědci zároveň upozornili, že výzkum nebral v úvahu, že by se lidé extrémnímu počasí najednou přizpůsobili.