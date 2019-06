Dovolená v Chorvatsku? Velká předpověď počasí

Červen není na cestu do Chorvatska nejideálnější. Počasí se ke konci druhého týdne zkazí a měl by se opět objevit déšť. Do konce června ale pak bude panovat už jen jednotvárné počasí.

Teploty vyrostou k 28 stupňům a bude převládat polojasná až oblačná obloha. Zkrátka poslední termín, který lze využít, pokud se chcete vyhnout tropickým teplotám.

Od počátku července začnou teploty překonávat 30 stupňů. Během prvních dvou týdnů ale jen mírně, přesto bude slunečno nebo polojasno. Noční teploty by se pak měly pohybovat kolem 20 stupňů.

Od poloviny července se začne objevovat zvýšený výskyt bouřek a zatáhne se. Teploty ale budou nadále překonávat 30 stupňů a v noci dokonce vyrostou i na 25 stupňů.

V srpnu se počasí zkazí. Přižene se ochlazení a teploty by měly minimálně zpočátku klesat i pod 30 stupňů. Vyjasnit by se mohlo až v polovině měsíce, avšak pouze na asi dva týdny. Ke konci srpna se totiž začne léto postupně loučit a tropy opadávat.