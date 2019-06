Výstraha meteorologů? Počasí bude řádit skoro celý týden

Výstraha před silnými bouřkami by měla platit už od pondělního odpoledne. V bude zataženo a na většině území se objeví přeháňky a bouřky, ojediněle i silné. Teploty přesto vyrostou na na 28 až 32 °C.

I ve středu se mohou vyskytnout silné bouřky a přeháňky. Teplotně ale zůstane stejná jako úterý. Nejnižší noční teploty vyrostou na 18 až 14 °C, nejvyšší denní teploty pak na 28 až 32 °C.

Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, přeháňky nebo bouřky budou ale pokračovat. Zejména na Moravě a ve Slezsku mohou být silné. Nejnižší noční teploty zůstanou na 18 až 14 °C, nejvyšší denní teploty opět vyrostou až na 32 °C.

Výstraha meteorologů by mohla platit do pátku, kdy by se mělo počasí uklidnit. Víkend by poté měl být bez zvýšené bouřkové aktivity.