Květen byl v Česku nejchladnější za 28 let. Sucho znovu udeří, ukazuje graf

Aktualizováno 14:03 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Letošní květen byl v Česku nejchladnější za posledních 28 let a osmý nejchladnější od roku 1961. Průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla 10,7 stupně Celsia, pro srovnání loni v květnu to bylo 16,2 stupně. Květen byl ale bohatý na srážky, a vystřídal tak dubnové sucho. Nejméně v květnu pršelo v Karlovarském kraji. Vyplývá to z informací, které na webu uvedl Český hydrometeorologický ústav.