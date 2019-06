Bouře se prohnaly Moravou, zůstala zkáza: Popadané stromy, utržená střecha, lokální záplavy

Bouřky se Jihomoravským krajem přehnaly večer, 46 událostí hasiči evidují od čtvrtečních 18:00 do dnešní 1:30. Ve 33 případech čerpali vodu především ze zatopených sklepů. Celkem 41 událostí řešili hasiči na Vyškovsku. Z toho přes polovinu evidovali v Ivanovicích na Hané a tamní části Chvalkovice, kde se v noci vylil potok a voda zaplavila desítky domů.

"Převážně se jednalo o sklepní prostory, ale v několika případech byly zasaženy i bytové části domů. Hasiči evakuovali jednoho imobilního občana a jednu seniorku. Provizorní nocleh jim zajistil obecní úřad," uvedl Mikoška. Silný vítr také v Ivanovicích na Hané uvolnil část plechové střechy rodinného domu. Hasiči střechu zajistili a překryli plachtou.

"Během chvilky spadlo 130 milimetrů srážek, podepsalo se to v Ivanovicích i Chvalkovicích, tam asi více, vylilo se to směrem do vesnice. Lidi to tady mají zaskládané pytli. Ve Chvalkovicích to bylo minimálně 20 zatopených objektů, v Ivanovicích se čerpala voda například ze sklepů z bytovek," řekl ČTK starosta Ivanovic na Hané Vlastislav Drobílek. Kolem 19:45 podle něj padaly i kroupy velikosti pingpongového míčku.

"Ráno jsem viděl rozbitá okna na automobilech, střešní okna, skleníky a tak dále," řekl starosta. Škody ve městě teprve sčítají, místní město uklízejí i za pomoci hasičů.

Hasiči ve Zlínském kraji zasahovali od čtvrtečního večera do dnešního rána kvůli následkům bouřky u 31 událostí. ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. "První událost zaznamenalo operační středisko hasičů již v 19:43, kdy vyslalo jednotku k odstranění popadaných stromů na komunikaci do Morkovic-Slížan. V rozmezí několika minut pak následovaly další a další události, a jednotky na Kroměřížsku vyjížděly řešit zatopené sklepy a nebezpečné stromy," uvedl Řezníček.

Později se bouřka přesunula také na Vsetínsko. Do 23:00 zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči v kraji u 29 událostí, z toho v 15 případech čerpali vodu ze zatopených prostor, ve 14 případech odstraňovali stromy. Později se situace zklidnila, do ráda byly už jen dva výjezdy, v jednom případě šlo o strom na Vsetínsku a ve druhém o zaplavenou komunikaci na Kroměřížsku.

Až do dnešního rána čerpali hasiči vodu na řadě míst v obcích v Olomouckém kraji, kudy se ve čtvrtek prohnaly silné bouřky. Hasiči mají na kontě více jak 140 výjezdů, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Bouřky nejprve několikrát opětovně udeřily v okolí Šumperka, Bludova, Dolních Studének, Temenice, Brníčka, Nového Malína, Kolšova či Hrabišína. Několik desítek hasičů zde bylo nasazeno téměř do půlnoci. "Přímo v Šumperku hasiči vypomohli v nemocnici s odčerpáním vody ze suterénních prostor transfuzní stanice. Na Jesenické ulici zajelo vozidlo s řidičem do hluboké vody," uvedl mluvčí hasičů.

V Lesnici voda uvolnila větší část svahu a hrozilo, že zasype nedaleký dům, obyvatelé byli evakuováni. "Hasiči provedli nutná bezpečnostní opatření, nicméně stav v ranních hodinách posoudí přizvaný statik. V Sudkově voda zaplavila místní kostel," doplnil mluvčí hasičů.

Poté se bouřky přemístily na Prostějovsko, kde hasiči převážně čerpali vodu ze sklepů, budovali provizorní hráze a dováželi pytle s pískem. Problémy se vyskytly i na železnici, hasiči odstraňovali stromy a odčerpávali zatopené podjezdy. Na kontě tam mají pět desítek výjezdů. Nejvíce práce měli v Němčicích nad Hanou a Tvorovicích, kde dolní část obce zaplavila voda a bahno z polí. "Hasiči zde prakticky do brzkých ranních hodin řešili odčerpávání vody, stavbu protipovodňových hrází s pytlů s pískem. V Němčicích nad Hanou zasedla také povodňová komise," dodal Hošák.

Zhruba dvě desítky výjezdů zaznamenali hasiči na Přerovsku a to nejvíce v Kojetíně a jeho okolí. Na některých místech zde valila na obydlí voda z polí, menší potoky se i zde velmi rychle rozvodnily a došlo k zatopení několika objektů. V Brodku u Přerova byl zatopen železniční podjezd. Celkem hasiči k 07:00 zaznamenali v Olomouckém kraji 144 událostí, počítají ale s tím, že dopoledne číslo ještě naroste.

Odčerpáváním vody, odstraňováním bahna a popadaných stromů se museli dnes v noci zabývat hasiči na Vysočině po nočních bouřkách. Měli asi 30 výjezdů. V Humpolci na Pelhřimovsku napršelo podle informací na webu Povodí Vltavy zhruba hodinu po půlnoci přes 25 litrů na čtvereční metr.

Jen v Polné na Jihlavsku zasahovali hasiči na 11 místech, odčerpávali vodu, pročišťovali kanalizaci a v Žižkově ulici museli odstranit strom ze silnice. Šestkrát museli pomáhat v Humpolci, zasahovali i na Žďársku.

Vlaky mezi obcí Pohled a Žďárem nad Sázavou nabírají od rána zpoždění. Provoz se musel přesunout jen na jednu ze dvou traťových kolejí, protože bouřka způsobila poruchu zabezpečovacího zařízení. Správa železniční dopravní cesty závadu odstraňuje.