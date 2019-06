Počasí: V sobotu udeří extrémní bouřky, vichr může lámat stromy, hrozí zátopy

Velmi silné bouřky meteorologové očekávají od sobotních 14:00 do nedělního rána v Praze, Středočeském, Jihočeském, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji a v kraji Vysočina. Meteorologové označili nebezpečí za vysoké. Lidé by měli počítat například s rozvodněním malých toků, řidiči se zaplavením podjezdů či podemletím silnic.

Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy, lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice a problémy v dopravě. Nebezpečí představují také kroupy a blesky.

Ve zbytku země by měly být bouřky silné s nízkým stupněm nebezpečí. Vítr by měl v nárazech dosahovat rychlosti 75 kilometrů za hodinu a mohlo by napršet kolem 30 litrů vody na metr čtvereční.

Silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazovým větrem zasáhly naposledy ve čtvrtek večer a v noci na dnešek desítky míst na Moravě a na Vysočině. V několika obcích se valila voda a bahno z polí, menší potoky se rychle rozvodnily a voda zaplavila několik ulic, podjezdů, domů či sklepů. Hasiči v postižených obcích odčerpávali vodu, stavěli hráze, zasahovali u sesunutých svahů a odstraňovali popadané stromy.