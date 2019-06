Počasí si na Česku smlsne. Následující měsíc bude stát za to

Do konce víkendu týdne budou Česku sužovat vysoké teploty, které přetrvají až do neděle a vystoupají až na 35 stupňů. Mírnějšího ochlazení se dočkáme od neděle až do poloviny příštího týdne, kdy by teploty mohly spadnout na pouhých 30 stupňů.

Nepůjde ale o setrvalý stav. Teploty následně opět vyrostou o několik stupňů nahoru. A během posledního červnového týdne by se nadále měly pohybovat kolem 30 stupňů.

S příchodem prázdnin se vše změní. Teploty na začátku července spadnou na zhruba 25 stupňů, bude zataženo s deštěm a přeháňkami a ke školákům tak začátek prázdnin nebude moc příznivý.

Vyčasí se během prvního prázdninového víkendu, kdy teploty porostou ke 30 stupňům. Pak ale přijde další pád ke zhruba 25 stupňům, deště, přeháňky a bouřky.