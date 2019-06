Kritické počasí v Česku? Odborníci prozradili, co se na nás řítí. Bojí se

Podle dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu by teploty měly být výrazně nad obvyklými hodnotami, naopak srážkově by se Česko mělo v následujících několika týdnech pohybovat pod normálem.

Podle odborníků z portálu InterSucho to znamená, že do konce června existuje pouze 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdy na většině území, s výjimkou jižní Moravy a jižních Čech.

"Deficit ve velké části Moravy, severu Slezska a v oblasti mezi severozápadem Pražské aglomerace a Poohřím přetrvá s velkou pravděpodobností do konce července," obávají se odborníci.

Situace by se mohla od poloviny prázdnin zlepšovat, do konce třetí dekády srpna je totiž 20-30% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy. I tak je to ale málo.

Podle odborníků je pravděpodobné, že aktuální úroveň nasycení půdy při normálním průběhu srážek pro hladký průběh vegetace stačit nebude. Suché oblasti tak mohou vykazovat nižší než obvyklé nasycení dokonce ještě v říjnu.

"Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště na Moravě a v Poohří i podél toku Labe," udávají odborníci s tím, že na jihu Čech a na Vysočině je situace relativně dobrá.