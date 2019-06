Upečeme se? Počasí bude příští týdny pro Česko kritické

A oteplení se dočkáme velmi brzy. Hned v nadcházejícím týdnu teploty stoupnou na více než 30 °C, podle českých meteorologů se budou pohybovat i kolem 37 °C. Některé zahraniční předpovědi dokonce uvádí, že teploty v Česku vyšplhají až na 40 °C!

A podobných teplot se jen tak nezbavíme. Meteorologové předvídají, že začátek července a první dva týdny budou teplotně nadprůměrné. Tropy tak vydrží minimálně do poloviny července.

Podle dlouhodobých předpovědí se původně měl červenec nést v chladnějším duchu, nyní se ale zdá, že i do konce července nás čeká pravý opak. Teploty by totiž nemusely klesnout až do srpna.

Podle dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu by totiž teploty měly být výrazně nad obvyklými hodnotami, naopak srážkově by se Česko mělo v následujících několika týdnech pohybovat pod normálem.

Situace by se mohla zlepšovat až od poloviny prázdnin, do konce třetí dekády srpna je totiž 20-30% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy. To v praxi znamená vyšší výskyt srážek a nižší teploty.

I tak je to ale málo. Podle odborníků je pravděpodobné, že aktuální úroveň nasycení půdy při normálním průběhu srážek pro hladký průběh vegetace stačit nebude. Suché oblasti tak mohou vykazovat nižší než obvyklé nasycení dokonce ještě v říjnu.