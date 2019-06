Pekelné počasí v ČR. Bude až 37 stupňů, hrozí dehydratace a přehřátí

Největší nebezpečí přinese středeční vedro. Teploty od 34 do 37 stupňů představují zejména vysokou zátěž pro lidský organismus, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. V dopravě mohou horka způsobit komplikace kvůli vybočení nebo nalomení kolejnic.

Předpověď na úterý (00-24):

Jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 30 až 34 °C, v 1000 m na horách kolem 24 °C. Slabý, přes den přechodně mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s. Na východě vítr slabý proměnlivý do 4 m/s.

Předpověď na středu (00-24):

Jasno, během dne místy až polojasno. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 °C. Slabý, během dne mírný jihovýchodní, postupně západní vítr 2 až 5 m/s.

Předpověď na čtvrtek (00-24):

Jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo i bouřka. Nejnižší noční teploty 20 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C, na jihovýchodě až 34 °C. Slabý, během dne mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s, informuje portal.chmi.cz.

Předpověď na pátek (00-24):

Jasno, zejména na severovýchodě, postupně na východě polojasno až oblačno a ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C, na severovýchodě kolem 24 °C. Slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

Meteorologové doporučují lidem v horkých dnech, kdy teploty překračují třicítku, dodržovat pitný režim. Měli by zvýšit příjem neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Je také vhodné omezit tělesnou zátěž v poledne a odpoledne a nenechávat děti a zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných autech.

Poslední vlna veder v Česku skončila před týdnem, teploty na jižní Moravě překročily i 33 stupňů. Vedra vystřídaly silné bouřky, které na některých místech způsobily výpadky proudu, dopravní komplikace či zaplavení sklepů a silnic.

Meteorologové očekávají, že letošní červen bude nejslunečnější minimálně od roku 2006. Od začátku měsíce do neděle nasvítilo v republikovém průměru dohromady 207,7 hodiny a podle meteorologů celková měsíční suma překročí 300 hodin. Více než 300 hodin slunečního svitu za měsíc si Češi užili za posledních 13 let v jediném měsíci, a to v červenci 2006. Slunce tehdy svítilo celkem 323,4 hodiny.