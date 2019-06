Vsaďte si na počasí. Padne teplotní rekord z roku 1935? Bookmakeři mají jasno

"Zítřejší rekord v Praze podle aktuálních informací rozhodně nevydrží. Meteorologové sice svůj výhled nepatrně zmírnili, i tak by to ale mělo stačit. Myslím, že s rostoucími teplotami už během dneška půjde kurz 1,65:1 o nějakou tu desetinku dolů. Další upřesnění meteorologické předpovědi by mohlo dostat pod tlak i kurz na absolutní rekord pro Česko," uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Absolutní teplotní rekord v Česku padl 20. srpna 2012, kdy v Dobřichovicích u Prahy odpoledne v 16:20 naměřili 40,4 stupně. Podle bookmakerů Fortuny do konce tohoto týdne s velkou pravděpodobností překonán nebude (1,03:1). Na jeho překonání je kurz 8:1.

V Tipsortu a Chanci se dá sázet na to, jestli tento rekord v Česku padne od 1. července do 1. září. Rovněž v tomto období považují bookmakeři jeho překonání za nepravděpodobné (1,18:1). Opačná varianta má kurz 4,18:1.

Fortuna vypsala rovněž kurzy na to, že v Praze bude ve středu překonáno teplotní minimum pro tento den z roku 1799, kdy minimální teplota klesla na 7,1 stupně. "Anarchisté, Eskymáci nebo tučňáci si mohou vsadit na to, že padne tento minimální rekord. Kurz je 100:1," doplnil Hanák.