Vedro sevřelo Evropu: Teplota dramaticky stoupá, praskají dálnice, hoří lesy

Švýcarské úřady dnes zvýšily úroveň varování před vedry na druhý nejvyšší stupeň, a to pro oblasti u hranic s Německem a Itálií. Meteorologové lidi nabádají, aby se v následujících dnech pokud možno vyhnuli fyzicky náročným činnostem a delšímu pobytu na slunci.

Rakouský meteorologický institut ZAMG očekává, že ve středu a ve čtvrtek se budou přepisovat tabulky nejteplejších červnových dní zejména ve spolkových zemích na západě země.

Ve Vorarlbersku nebo Tyrolsku by teploměry měly ukázat kolem 37 stupňů Celsia. Už dnes ale zaznamenali tropické teploty přes 32 stupňů i ve Vídni, kde se na další oteplení připravují i v zoo v Schönbrunnu, napsala agentura AP. Například ve výběhu orangutanů mají zvířata mokré houby či nádrž s vodou, aby se mohla osvěžit.

A powerful SW jet stream will advect extremely warm airmass across Spain, France, W Germany and Benelux into UK and Ireland – a textbook Spanish plume event. Resulting in historic heat wave over the region.



