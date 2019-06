Počasí: Bude až 37 stupňů, platí vysoký stupeň nebezpečí. Kdy se ochladí?

Pro celou zemi vyhlásil ústav výstrahu do 21:00. Teploty 33 až 37 stupňů předpovídají meteorologové pro většinu západní poloviny ČR - Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj, většinu Libereckého kraje, západní část Královéhradeckého a Pardubického kraje a severozápadní cíp Vysočiny.

O něco nižší vedra, až 34 stupňů, očekává ČHMÚ na většině území Moravy a Slezska - v celém Jihomoravském a Zlínském kraji a většině Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Nejmenší vedra, ačkoli stále přesáhnou 31 stupňů, budou podle meteorologů na většině území Vysočiny, východních částech Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje, v severní části Olomouckého kraje a také v některých oblastech Moravskoslezského kraje.

Lidé by podle ČHMÚ měli ve vedrech pamatovat na dodržování pitného režimu. Pít by měli hlavně neslazené nealkoholické nápoje. Také by lidé raději měli omezit fyzickou zátěž a nepobývat odpoledne na přímém slunci. Pozor by lidé měli dávat na malé děti, seniory či nemocné a děti či zvířata nenechávat v zaparkovaných autech.

Předpověď na čtvrtek (00-24):

Jasno, v noci a dopoledne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo i bouřka. Nejnižší noční teploty 21 až 17 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C, na jihu a jihovýchodě až 33 °C. Slabý, během dne mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s.

Předpověď na pátek (00-24):

Jasno, zpočátku na severu, postupně na severovýchodě polojasno až oblačno a ojediněle přeháňka. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C, na severovýchodě kolem 23 °C. Slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s, informuje portal.chmi.cz.

Předpověď na sobotu (00-24):

Jasno, na severovýchodě až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, na severovýchodě kolem 26 °C. Slabý proměnlivý nebo východní vítr 1 až 4 m/s.

Předpověď na neděli (00-24):

Jasno, v Čechách postupně přibývání oblačnosti a později večer na severozápadě místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s se bude později v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.