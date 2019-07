Kdy se vrátí tropy? Předpověď počasí na červenec je tristní

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Po sérii tropických dní přišlo do Česka ochlazení. Na horách teploty padají pod nulu, jinde až k sedmi stupňům. Navzdory probíhajícímu létu navíc rtuť teploměru během dne nevyšplhá nad 30 stupňů a nezdá se, že by se to mělo v dohledné době změnit.