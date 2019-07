Oteplování zrychlilo: Bude v Česku běžně 45 stupňů?

Ve Francii na konci června meteorologové naměřili neuvěřitelných 45,9 stupňů Celsia. „V minulosti dominovaly takovéto teploty na Blízkém východě. V současnosti už pronikají i do Evropy. Čtyřicet pět stupňů v Česku je otázkou několika desítek let. Může to být příští rok, ale není to pravděpodobné. Je to můj názor, není opřen o klimatologické modely, ale není s nimi v rozporu. Desítky z nich předpovídají velký růst teplot,“ varoval pro idnes.cz Dvořák, že podobný extrém se blíží i do tuzemska.

Dlouhodobý teplotní normál pro Českou republiku byl v posledních desetiletích (1981 – 2010) 7,9 stupňů. Právě rok 2010 je posledním rokem, kdy roční průměr klesl pod hranici 7,9 stupňů (7,2 stupně). Jenže poslední tři roky však vykazovaly výrazné vychýlení nad 9 stupňů Celsia a rekordním rokem byl ten loňský, kdy se průměr vyšplhal až na 9,6 stupňů Celsia.

„Celkově je vidět trend růstu průměrných teplot, hlavně v posledních pěti letech po asi patnáctiletém období stagnace. Tato stagnace byla často používaná skeptiky jako důkaz, že se globální oteplování zastavilo. Nezastavilo se. Jen nejde podle pravítka nahoru. Nejspíš se teď stane, že globální oteplování svoje dosavadní pozastavení rychle dožene,“ vysvětluje trend meteorolog Dvořák.

Extrémní projevy počasí pravděpodobně půjdou ruku v ruce se stoupajícím teplotním normálem. Podle meteorologa se změny dotknou i České republiky.