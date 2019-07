Vrátí se ještě tropy? Ptali jsme se meteoroložky, jaké bude počasí. Nemá dobré zprávy

— Autor: Artem Kravchuk / EuroZprávy.cz

Důvodem vlny extrémních veder, kterou Česko zažilo v červnu, byl teplý vzduch z Alžíru. Serveru EuroZprávy.cz to v rozhovoru řekla meteoroložka Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress a dodala, že v tuto chvíli se nezdá, že by se tropické vedro mělo ještě do Česka vrátit.