Počasí na dovolenou: Kdy se do Česka vrátí léto? Nová předpověď

Po relativně chladnějšímu týdnu, který právě končí, budou teploty pozvolna stoupat a již v následujícím týdnu se dostanou k normálu. Poslední týden v červenci pak přinese i lehce nadprůměrné teploty. Začátkem srpna bude docházet k ochlazování a závěr předpovědního období by měl přinést i podprůměrné teploty.

"Celkově budou v období od poloviny července do konce první srpnové dekády teploty v normálu," konstatovali meteorologové.

Průměrná teplota v tomto období je 18,7 stupně Celsia, údaje se sledují od roku 1951. Druhá polovina července a začátek srpna v Česku za tu dobu nejchladnější v roce 1987, kdy bylo v průměru 15,6 stupně. Nejvyšší průměrnou teplotu 22,5 naměřili meteorologové v roce 1994.

Z pohledu srážek bude období do konce července srážkově pod normálem pro toto období. O něco více srážek se očekává v první srpnové dekádě. Období od 15. července do 11. srpna by mělo být jako celek srážkově podnormální.

Předpověď na příští týden

Pondělí (00-24):

Většinou polojasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Přes den až oblačno a místy přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Mírný severní až severozápadní vítr 2 až 5 m/s.

Úterý (00-24):

Polojasno, ráno ojediněle mlhy. Přes den až oblačno a ojediněle přeháňky, zejména na severovýchodě. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

Středa (00-24):

Polojasno až oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s.

Čtvrtek (00-24):

Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Polojasno až oblačno, zpočátku místy, postupně jen ojediněle přeháňky. Ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty zpočátku 14 až 10 °C, postupně 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty zpočátku 25 až 29 °C, postupně 28 až 32 °C.