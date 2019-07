Meteorologové změnili předpověď počasí na víkend: A pak přijde...

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Předpověď počasí nás zklame. Mnoho z nás se těšilo po chladných dnech na konečně teplejší dny s možností návštěv koupališť a jiných vodních radovánek. Podle předpovědi meteorologů se teplejších dní zatím nedočkáme. Do konce týdne se budou pohybovat spíše mezi 25 až 27 °C, přes třicítku by se měly přehoupnout až v pondělí. To už meteorologové slibují až 33 °C.