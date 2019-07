Tropické počasí udeří znovu. Zasáhne Evropu včetně Česka, meteorologové varují

Meteorologové připomněli, že horko představuje vysokou zátěž pro lidský organismus. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Měli by proto dodržovat pitný režim, zvýšit především konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálkami. Rovněž je vhodné omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti a zvířata na přímém slunci.

Období, kdy se maximální teploty pohybovaly většinou pod letními 25 stupni Celsia, pomalu končí. Dnes si lidé slunečních paprsků příliš neužijí s výjimkou východu a jihovýchodu republiky. K vyšším teplotám v závěru týdne se přidá poměrně vlhký vzduch, který bude umocňovat pocit dusna, uvedli meteorologové na facebooku.

Nejchladnějším červencovým dnem bylo podle meteorologů úterý 9. července. Nyní začnou teploty stoupat a pondělí 22. července má šanci dostat se mezi deset prozatím nejteplejších dnů letošního roku, úterý dokonce mezi pět nejteplejších, uvedli meteorologové na webu.

*UPDATE* on the developing heat wave next week - low 30s over England and upper 30s / low 40s over France, Benelux and Spain are expected from Tuesday to Thursday!https://t.co/Wm3qStZuhi