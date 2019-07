Silný vítr zastavil horní usek lanovky na Sněžku

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Horní úsek kabinové lanové dráhy na Sněžku se dnes nerozjel kvůli silnému větru. Spodní úsek lanovky z Pece na Růžovou horu zůstal v provozu. Z Růžové hory to je na vrchol Sněžky 2,5 kilometru pěšky. ČTK to zjistila z webu lanovky na Sněžku, která může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.