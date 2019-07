Počasí aktuálně: Česko zasáhly extrémní bouřky. Vichřice, kroupy, vyplavené silnice

Nejsilněji udeřily mohutné bouřky v jižní části Moravy. Podle reportérů serveru EuroZprávy.cz silnice vyplavují přívalové deště a na mnoha místech se voda valí z kanálů. Řidiči by měli být na silnicích velmi opatrní a neměli by vyjíždět, pokud to není nezbytně nutné.

Kromě bouřek zasáhl Moravu také silný vítr, místy dosahující rychlosti vichřice. Na jižní Moravě byly také zpozorovány kroupy, které mohou způsobit škody na zdraví i na majetku.

Podobné počasí zasáhlo odpoledne i Čechy. Aktuálně řádí v Praze a ve Středočeském kraji silné bouřky a mohutné deště.

Lidé by měli být při pohybu venku obezřetní. Rozbouřené počasí by se ale podle předpovědí mělo v průběhu dnešního dne uklidnit. Pondělí sice bude teplotně o něco vyšší a nejvyšší denní teploty vystoupají až na 26 až 30 °C, podle meteorologů už ale bouřky nehrozí.

Déšť by se opět mohl objevit v úterý, kdy nejvyšší denní teploty vyrostou až na 27 až 31 °C. Další bouřky pak meteorologové očekávají na konci týdne. Od čtvrtka se k nim mohou přidat i přeháňky a teploty dosahující až 33 °C.

V dalších třech týdnech se sice rovněž objeví bouřky, ale celkový objem srážek bude i přesto podprůměrný. Bouřky navíc budou mít pouze lokální charakter.