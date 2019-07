Tropické počasí utnou silné bouřky, hrozí krupobití. Předpověď na víkend

"Na jihovýchodě území se bouřky objeví už v sobotu ráno, během dne postupně i na ostatním území. Ve druhé polovině noci na neděli bude bouřková činnost přechodně slábnout, ale během nedělního dopoledne se znovu obnoví a bude trvat až do noci na pondělí," uvedli meteorologové.

V Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji a na Vysočině platí výstraha před bouřkami s vysokým stupněm nebezpečí od sobotních 04:00. V Plzeňském a Karlovarském kraji je stejná výstraha vyhlášená od sobotního poledne. Ve zbytku země platí o víkendu výstraha s nízkým stupněm nebezpečí.

V nejsilnějších bouřkách mohou nárazy větru lámat větve a vyvracet stromy. "Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě," uvedl ČHMÚ. Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky nebo volně položené předměty. Neměli by vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Řidiči musí být v bouřích opatrní.

Dnes odpoledne ještě Česko čekají velmi vysoké teploty. Zejména na západě země mohou překročit 34 stupňů Celsia.

Předpověď na sobotu (00-24):

Zpočátku jasno až polojasno, od jihovýchodu postupně polojasno až oblačno. Ráno v jižní polovině území, během dne i jinde místy přeháňky nebo bouřky, i velmi silné s přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 mm, kroupami přes 2 cm a nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h).

Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C, při srážkách zejména na jihovýchodě jen kolem 25 °C, v 1000 m na horách kolem 20 °C. Zpočátku slabý, během dne mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s, v bouřkách přechodně zesílí, informuje portal.chmi.cz.

Předpověď na neděli (00-24):

Převážně oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C, na západě kolem 25 °C. Mírný jihovýchodní až východní vítr 3 až 7 m/s, v západní polovině Čech vítr slabý 1 až 4 m/s. V bouřkách vítr přechodně zesílí.