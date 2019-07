Počasí bude běsnit: Bouřky, krupobití, vichřice. Výstraha pro ČR prodloužena

"Bouřková činnost bude nejsilnější v odpoledních a večerních hodinách. Intenzita bouřek bude pravděpodobně největší v sobotu v jižní polovině území," uvedli meteorologové. Krátkodobé srážkové úhrny mohou být okolo 50 milimetrů, při opakovaných bouřích až 70 milimetrů.

Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí od dnešního poledne do neděle v krajích Jihočeském, Plzeňském, Jihomoravském, Zlínském a na Vysočině. Od noci na neděli pak v těchto částech ČR stupeň nebezpečí klesne na nízký.

Ve zbytku republiky je od dnešního odpoledne v platnosti právě výstraha s nízkým stupněm nebezpečí, v Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji je vyhlášena až od nedělních 14:00. Všechny výstrahy končí v pondělí ve 22:00.

V nejsilnějších bouřkách mohou nárazy větru lámat větve a vyvracet stromy. Voda může zatopit níže položená místa a podemlít komunikace. "Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě," uvedl ČHMÚ. Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky nebo volně položené předměty. Neměli by vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Řidiči musí být v bouřích opatrní.