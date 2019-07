První předpověď počasí na podzim: Kdy se přiženou mrazy?

Zatímco tento a příští týden se budou denní teploty pohybovat zhruba kolem 25 stupňů, třetí srpnový týden bude podle britských meteorologů nejteplejším. Rtuť teploměru by mohla vyšplhat až ke 30 stupňům.

Poté se ale pravděpodobně přiženou bouřky a začne se opět ochlazovat. Teploty začnou postupně klesat až k 21 stupňům, ukazuje portál AccuWeather.

K mírnému oteplení na zhruba 24 stupňů by ještě mohlo dojít na přelomu srpna a září, hned druhý zářijový týden se ale zatáhne a teploty během dne spadnou pod 20 stupňů.

Zde se pravděpodobně udrží po zbytek měsíce. Tropického září se tak letos nedočkáme, naopak se podle předpovědi zdá, že poslední zářijový týden proprší a denní teploty se budou pohybovat kolem 15 stupňů, noční kolem 5.

Začátek října by mohl přinést mírné oteplení o pár stupňů, to ale opět nevydrží dlouho. Během druhého říjnového týdne už denní teploty spadnou k 12 stupňům a noční téměř na bod mrazu. Měly by se pohybovat kolem 3 stupňů.

Po zbytek měsíce by se denní teploty měly pohybovat mezi 12 a 15 stupni, ke konci pak spadnou na zhruba 10 stupňů. Noční teploty by v závěru října mohly klesnout i na studené 2 stupně.