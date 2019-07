Kritické sucho v Česku. Města zakazují odběr povrchových vod

Na Děčínsku zákaz platí pro 23 toků včetně Ploučnice a Kamenice. "Dlouhotrvající sucho totiž snížilo významně průtoky na vodních tocích. Pokud bude tento stav i nadále trvat, může dojít ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku," uvedla děčínská radnice na svém webu.

Zákaz bude platit do odvolání, správce povodí předpokládá do konce října. Ústecká radnice zákaz, který se vztahuje na území 23 obcí, vydala do 31. října nebo do odvolání.

"Zákaz se týká čerpání vody pro účely zalévání zahrad, trávníků, napouštění bazénů a nádrží, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, hřiště), mytí motorových vozidel," uvedla ústecká radnice na webu.