Silné bouřky v Česku. Meteorologové vydali nové varování

„Během dne bude přes naše území přecházet k východu studená fronta. Před frontou a na frontě se budou ojediněle vyskytovat silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, nárazy větru kolem 70 km/h a kroupami,“ uvádí ČHMU.

Na východě a severovýchodě Česka se mohou vyskytnout i velmi silné bouřky s úhrny kolem 60 mm. Výstraha před velmi silnými bouřkami platí od poledne do půlnoci pro Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj. Večer bude bouřková činnost od západu slábnout a ustávat. Výstraha platí do 23:00.

Silné bouřky by podle meteorologů mohly zasáhnout i Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Liberecký kraj, výstraha pro tyto oblasti platí až do 20:00. Do 22:00 pak stejná výstraha platí i pro Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj.

„Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě a podobně. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty," doporučili meteorologové.

V souvislosti s bouřkou a vydatným deštěm zasahovali pražští hasiči do 12:00 hodin u 8 případů. Ve všech případech se jednalo o čerpání vody ze sklepů. — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) July 31, 2019

Problémy počasí napáchalo v Praze. Kvůli bouřce s přívalovým deštěm, která po 11:00 zasáhla v Prahu, byly v celém hlavním městě zhruba 90 minut zpožděné tramvaje a autobusy. Voda zaplavila na některých místech silnice a výhybky, některé komunikace byly neprůjezdné a znečištěné.

Včera se místy vyskytly bouřky, které byly četnější na jižní a severovýchodní Moravě a ve Slezsku a také ve východních Čechách. Výjimečně spadlo i přes 40 nebo 50 mm srážek.