Počasí na září: Slibuje změny, půjdou deti do školy v dešti?

Aktualizováno 18:44 — Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Ačkoliv léto oficiálně končí na konci září, to letošní nevypadá, že by s ním mělo mít cokoliv společného. První školní den by sice ještě mělo být relativně teplo, postupně se ale začne ochlazovat. Ke konci měsíce teploty spadnou až k pěti stupňům. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi serveru AccuWeather.