Počasí do konce prázdnin. Léto se loučí? Předpověď není příliš optimistická

Pozvolný pokles teplot bude pokračovat až do konce srpna, přičemž se teploty budou pohybovat kolem dlouhodobého normálu nebo i slabě pod ním. Začátkem září by se mělo slabě oteplit.

"Celkově budou v období přibližně od poloviny srpna do konce první zářijové dekády teploty v normálu," uvedli meteorologové.

Srážky budou relativně rovnoměrně rozložené v jednotlivých týdnech a úhrny by se měly pohybovat většinou od 10 do 25 mm za týden. Období od 12. srpna do 8. září by mělo být jako celek srážkově normální.

Průměrný úhrn srážek pro období následujících čtyř týdnů je 62 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 spadlo zatím nejvíc srážek v roce 1995, kdy meteorologové naměřili 118 milimetrů. Nejméně napršelo v roce 1953 s úhrnem 15 litrů na metr čtvereční.

Dlouhodobá průměrná teplota pro toto období je 16,4 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1978, kdy průměr činil 13,3 stupně Celsia. Zatím nejvyšší průměr 18,7 stupně zaznamenali meteorologové v loňském roce.

Předpověď na příští týden

Pondělí (00-24):

Polojasno, od severozápadu postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami, ojediněle i silnými. Nejnižší noční teploty 21 až 17 °C, v západní polovině Čech až 15 °C. Nejvyšší denní teploty od 18 °C na západě až po 32 °C na východě a jihovýchodě území. Slabý jihovýchodní až jižní vítr 1 až 4 m/s, od západu postupně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s v bouřkách přechodně zesílí.

Úterý (00-24):

Oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, zejména na východě zpočátku ojediněle bouřky. Od severozápadu ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, na západě kolem 12 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, na jihovýchodě až 26 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s večer zeslábne.

Středa (00-24):

Polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území zpočátku místy až zataženo. Ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C, v jihovýchodní polovině území místy kolem 15 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, na jihovýchodě až 26 °C. Slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Čtvrtek (00-24):

Polojasno až oblačno, od západu postupně místy až zataženo a v Čechách místy, jinde jen ojediněle přeháňky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C. Slabý proměnlivý, během dne mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a místy přeháňky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C.