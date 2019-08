Mráz a sníh v Česku? Předpověď počasí do konce roku

V Česku se bude do konce srpna pozvolna ochlazovat, slabě se oteplí až na začátku září. Celkově by měly být následující čtyři týdny teplotně v normálu, stejně jako srážkově. Hned druhý zářijový týden se ale zatáhne a teploty během dne spadnou pod 20 stupňů.

Zde se pravděpodobně udrží po zbytek měsíce. Tropického září se tak letos nedočkáme, naopak se podle předpovědi zdá, že poslední zářijový týden proprší a denní teploty se budou pohybovat kolem 15 stupňů, noční kolem 5.

Začátek října by mohl přinést mírné oteplení o pár stupňů, to ale opět nevydrží dlouho. Během druhého říjnového týdne už denní teploty spadnou k 12 stupňům a noční téměř na bod mrazu. Měly by se pohybovat kolem 3 stupňů.

Po zbytek měsíce by se denní teploty měly pohybovat kolem 15 stupňů, ke konci pak spadnou na zhruba 10 stupňů. Noční teploty by v závěru října mohly klesnout i na studené 2 stupně.

Dále už sice modely nevidí, podle celoročních odhadů by ale mohl být konec roku relativně teplý. V listopadu by se teploty ještě mohly pohybovat kolem 10 až 15 stupňů.

V prosinci by měly klesnout. Dočkáme se i prvního sněžení, byť na základě zkušeností z předchozích let nelze předpokládat časté sněhové kalamity. Naopak hustá bílá pokrývka může být spíše výjimkou a pravidlem jen ve vyšších polohách.