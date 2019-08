Počasí o víkendu překvapí Čechy. Přinese něco nečekaného

V příštích dnech budou teploty pozvolna klesat, a to zejména v noci. Zatímco v pondělí ještě část Česka trápily tropy, teploty nyní klesly až na 20 stupňů napříč celým územím.

Zítra nás nečeká o nic lepší počasí, naopak, po ránu hrozí mlhy a během dne teploty klesnou až na 18 stupňů. Následně se prudce ochladí i v noci na čtvrtek.

To teploty klesnou až ke studeným 7 stupňům, tedy nejníže za několik posledních týdnů. O moc výše ale do konce týdne stoupat nebudou, například v sobotu by měly dosáhnout nejméně 9 stupňů.

Přesto o víkendu přijde zvrat. V sobotu se oteplí až na 28 stupňů, a v neděli se dokonce vrátí tropy. Podle meteorologů by mělo být až 31 stupňů během dne a až 18 v noci.

Čeká nás tedy téměř tropická noc a den pravděpodobně vhodný ke koupání. Vysoké teploty se ale neudrží dlouho, od pondělí totiž začnou klesat a spadnou až na 22 stupňů.