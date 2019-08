Předpověď počasí na podzim: Nečekaný začátek školního roku

Předposlední srpnový týden bude podle dlouhodobé předpovědi portálu AccuWeather velmi proměnlivý. Bude zataženo a objeví se bouřky a přeháňky, občas se ale vyjasní a teploty opět porostou nahoru.

Dosáhnou až 31 stupňů, letos ale možná naposledy. Hned následující, poslední srpnový týden, se totiž teploty propadnou k 20 stupňům. Poslední srpnový víkend sice bude ještě jasno, teploty ale nevyšplhají nad 25 stupňů.

K mírnému oteplení na zhruba 24 stupňů by ještě mohlo dojít na přelomu srpna a září, hned druhý zářijový týden se ale zatáhne a teploty během dne spadnou pod 20 stupňů.

Zde se pravděpodobně udrží po zbytek měsíce. Tropického září se tak letos nedočkáme, naopak se podle předpovědi zdá, že poslední zářijový týden proprší a denní teploty se budou pohybovat kolem 15 stupňů, noční kolem 5.

Začátek října by mohl přinést mírné oteplení o pár stupňů, to ale opět nevydrží dlouho. Během druhého říjnového týdne už denní teploty spadnou k 12 stupňům a noční téměř na bod mrazu. Měly by se pohybovat kolem 3 stupňů.

Po zbytek měsíce by se denní teploty měly pohybovat kolem 15 stupňů, ke konci pak spadnou na zhruba 10 stupňů. Noční teploty by v závěru října mohly klesnout i na studené 2 stupně.

Dále už sice modely nevidí, podle celoročních odhadů by ale mohl být konec roku relativně teplý. V listopadu by se teploty ještě mohly pohybovat kolem 10 až 15 stupňů.