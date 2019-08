Počasí a výstraha ČHMÚ: Na Česko se valí prudké bouřky! Doprovodí je silný vítr

Po tropické neděli dorazí do Česka opět velmi silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu, která je v platnosti od nedělní pozdních a nočních hodin do pondělní půlnoci. Nebezpečí se týká zejména pro západní část České republiky. Při bouřkách lze očekávat nárazy větru od 20 do 30 metrů za sekundu.