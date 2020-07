Bouřky potrápily Česko: Stržené střechy, polámané stromy, tisíce lidí bez proudu

Bouřka se Přerovskem prohnala v úterý v pozdních večerních a nočních hodinách. "I nyní pokračujeme v likvidaci následků, především v oblasti Hranicka, řešíme stromy na komunikacích i na objektech. Kvůli spadaným stromům je uzavřená komunikace mezi Lhotou a Paršovicemi na Hranicku, kde stromy spadly i na automobil. Budeme nyní řešit jejich odstranění s dotčenými orgány," doplnila mluvčí hasičů.

Ke strženým střešním krytinám lidé hasiče volali například v Soběchlebech či v Želatovicích, kde vítr odnesl v podstatě půlku střechy bytového domu. Popadané stromy zatarasily například cestu mezi Pavlovicemi a Šišmou.

Stále odstraňujeme následky silných bouří, které zasáhly kraj v úterý večer. Vyjížděli jsme ke stovce událostí, nejvíce postiženou oblastí bylo Hranicko. Zajišťovali jsme utržené střechy, řešili jsme stromy na budovách, železnici, komunikacích, automobilech i el.vedení. (LB) pic.twitter.com/D30Ze8VK2Q — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) July 29, 2020

Hasiči ve Zlínském kraji v noci na dnešek likvidovali následky bouřky. Do dnešního rána vyjížděli asi ke 170 událostem, řekla dnes ČTK mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Zajišťovali například poškozené střechy na domech. Poté, co vítr utichl, likvidovali zejména nalomené stromy, které hrozily pádem, či ulámané větve na silnicích. Tisíce domácností zůstaly bez proudu, energetikům se přes noc podařilo asi polovinu závad odstranit. Dnes ráno je stále bez proudu asi 15.000 domácností, řekla ČTK mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

V pátek večer se bez elektřiny ocitlo 27.000 domácností, přičemž jen na Uherskohradišťsku jich bylo 20.000. Na Kroměřížsku bylo asi 6000 poruch, další byly na Otrokovicku. Dnes ráno je v kraji bez proudu asi 15.000 domácností, z toho na Uherskohradišťsku kolem 10.000, na Kroměřížsku 3500.

V úterý do 23:00 vyjížděli hasiči k 90 událostem, do dnešního rána jich bylo dalších 80. "Bylo to ve všech oblastech kraje, nejméně asi na Vsetínsku. Dnes ráno však již přijímáme další oznámení, jak například lidé jedou do práce a zjistí nějakou situaci. Dá se předpokládat, že likvidování následků bouřky se budeme věnovat celý den," uvedla Javoříková, která neměla informace o žádném zranění, které by bouře způsobila.

V pondělí večer vyjížděli hasiči nejdříve zejména na Uherskohradišťsko, například v Hluku a Ostrožské Nové Vsi silný vítr poškodil střechu rodinného a bytového domu. V Hluku také od blesku hořelo pole. "Také byli hasiči vysláni do Hradčovic, kde hořel transformátor," uvedla mluvčí. Na Kroměřížsku hasiči například v Hulíně zajišťovali poškozené krytiny střech, které by mohly spadnout na veřejné prostranství. "V obci Bílany zasahovali hasiči u popadaných stromů, zajišťovali utrženou střechu domu a hasili požár transformátoru po úderu blesku," uvedla mluvčí. Poškozené střechy zajišťovali hasiči i na Zlínsku, ve Zlíně se například převrátil zahradní domek.

Po úterní večerní bouřce bylo dnes ráno na jižní Moravě stále 6600 domácností bez elektřiny, nejvíce je jich na Hodonínsku. Informovala o tom mluvčí energetické společnosti E.ON Martina Slavíková.

Bezprostředně po bouřce bylo bez proudu 19.000 domácností. "Jen na Hodonínsku se nám od úterý podařilo dodávky elektřiny obnovit pro 10.000 domácností, ale výpadky proudu se stále týkají 5000 domácností. Na Břeclavsku je bez elektřiny asi 600 domácností a v oblasti Brno - venkov zhruba 1000. Všechny naše pracovní čety jsou od rána opět v terénu a pokračují v odstraňování poruch. Předpokládáme, že dnes se podaří vše vyřešit," uvedla Slavíková.

Jihomoravští hasiči likvidovali následky bouřky provázené silným větrem téměř do půlnoci. Pomáhali u 125 případů, většinou odstraňovali nebezpečně nahnuté nebo vyvrácené stromy a zlomené větve.

"Nejpostiženější obcí se pravděpodobně staly Vlasatice, kde hasiči odstraňují větší množství spadených stromů a provizorně zakrývají poškozené střechy rodinných domů. Zásah tam trval přes půlnoc," uvedl mluvčí hasičů Jan Dvořák.

Na Vysočině je kvůli poškozenému trakčnímu vedení po středeční bouřce stále omezený provoz vlaků mezi Křižanovem a Ostrovem nad Oslavou na trati z Brna do Žďáru nad Sázavou. Opravy by měly skončit do poledne. České dráhy na svém webu upozorňují na to, že rychlíky v tomto úseku nabírají až půlhodinové zpoždění, regionální vlaky zatím nahrazují autobusy. Bez dodávek elektřiny jsou ještě stovky domácností na Třebíčsku a na Pelhřimovsku.

Na Třebíčsku bylo kolem 08:00 bez elektřiny asi 800 domácností na Pelhřimovsku 500. ČTK to sdělila mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

Hasiči na Vysočině měli od středečních 18:00 kvůli počasí přes 150 technických zásahů. Nejčastěji odstraňovali stromy ze silnic. Jak uvedli na webu, v Moravci na Žďársku a v Polné spadl strom na střechu domu.

Hasiči ve středních Čechách měli kvůli větrnému počasí dvojnásobný počet výjezdů. Za úterý evidují 90 výjezdů, z toho ve 25 případech odstraňovali popadané stromy, řekl dnes ČTK mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Podle mluvčího foukal silný vítr, bouřka ale region nezasáhla. "Zaznamenali jsme větší počet vyvrácených a popadaných stromů, ale bouřka se nám vyhnula," uvedl Svoboda. Nebylo proto nikde nutné například čerpat vodu ze zatopených sklepů.