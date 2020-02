Česko bude téměř bez vody? Letošní suchá zima je mimořádně riziková

"Zima sice ještě neskončila a stále může sníh napadnout, předpovědní modely už však velkou šanci sněhovým srážkám nedávají," řekl ČTK Miroslav Trnka z projektu InterSucho.

Toto pondělí (3.2.) pořádá tým InterSucha ve Větrném Jeníkově pravidelnou výroční konferenci o příčinách, vývoji, dopadech a adaptacích na sucho. Asi bychom ji měli organizovat mnohem častěji🙂 pic.twitter.com/ATPIp3yr1D — www.intersucho.cz (@Intersucho) February 1, 2020

Vědci určují míru sucha v půdě jako poměr aktuální nasycenosti k průměru za léta 1961 až 2010. Podobně suché zimy se sice v minulosti objevily, ta nynější je však mnohem rizikovější vzhledem k tomu, že sucho v Česku trvá posledních pět let. "Kdyby byla takhle suchá zima v roce 2014, ještě by to nebylo tak dramatické jako teď," míní Trnka.

První projevy sucha lze letos očekávat v době, kdy začnou růst rostliny a vodu spotřebovávat. V posledních letech k jarnímu suchu přispívá i to, že vzhledem k oteplování klimatu startuje vegetace dříve a zásoby vody se rychleji vyčerpají.

Vzhledem k současné situaci se nedá očekávat ani dosycení podzemních zdrojů. "Zemědělci všechno toto vnímají, a i když není situace alarmující, jsou nervózní. A dramatické zlepšení nás nečeká ani podle střednědobé a dlouhodobé předpovědi a ani podle předpovědi na základě statistiky," řekl Trnka. Může se projevit nedostatek vody pro závlahy, chovatelé zvířat mohou mít problém tam, kde jim postupně vysychá podzemní zdroj.

Horší než zemědělské sucho je v současnosti sucho hydrologické. Že je situace poměrně vážná, naznačují i kroky vodohospodářů, kteří mimořádnou manipulací na některých vodních nádržích chtějí zajistit pro jaro a léto dostatek vody. Přítok do některých přehrad je totiž nyní menší než minimální povolený odtok.

InterSucho je projekt Ústavu výzkumu globální změny CzechGlobe, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu a pomáhá zemědělcům při eliminaci dopadů sucha.