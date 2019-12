Česko prožilo pátý nejteplejší podzim v historii

Letošní meteorologický podzim, tedy období od začátku září do konce listopadu, byl v pražském Klementinu pátý až šestý nejteplejší od roku 1775. Stejnou průměrnou teplotu jako letos, tedy 12,1 stupně Celsia, naměřili meteorologové v centru Prahy na podzim 2009. Dnes to na svém informačním webu uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Samotný listopad byl letos v Klementinu sedmý nejteplejší za posledních 245 let.