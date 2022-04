Česko zasáhlo aprílové počasí. Na častý výskyt extrémních změn si začněme zvykat, tvrdí odborníci

Po slunečných dnech s teplotami i nad 20°C přišlo do Česka výrazné ochlazení. Ve druhé polovině minulého týdne klesly noční teploty pod bod mrazu, na mnoha místech dokonce sněžilo. Naplnily se tak předpovědi meteorologů ohledně návratu zimy.

Jarní výkyvy teplot jsou ale podle odborníků běžným jevem středoevropského klimatu. Vědci z Českého hydrometeorologického ústavu obměňují základní charakteristiky klimatu vždy po 30 letech. Od počátku 20. století se podle nich tyto hodnoty příliš neměnily, průběh počasí a trendy teploty, srážek i dalších prvků byly po celé století relativně stabilní. „V posledním období pozorujeme výraznější a rychlejší změny, což se odrazilo i v hodnotách nového normálu za období 1991 až 2020, které jsou v porovnání s předchozím normálovým obdobím 1961 až 1990 výrazně odlišné,“ uvedl pro server EuroZprávy.cz klimatolog Radim Tolasz.

Počasí se od běžně vnímaného normálu začíná odchylovat v průběhu celého roku. „Letní teploty nad 30 °C byly ještě před 50 lety považovány za mimořádné a nesnesitelné horko, dnes si bez vícedenní horké vlny neumíme léto představit,“ dodal Tolasz. Vícedenní období sucha podle něj dříve představovala katastrofu nejen pro zemědělství, v posledních letech se ale vyskytují pravidelně a lidé hůře vnímají spíše náhlé intenzivní deště nebo naopak zimní měsíce bez sněhu.

Častý výskyt extrémních změn v počasí by měl setrvat i v budoucnu. Není ale jisté, zda je viníkem klimatická změna. „V současné době nelze s jistotou říci, zda se proměnlivost atmosféry mění, a tedy zatím nemůžeme dát tyto výkyvy do souvislosti se změnou klimatu,“ sdělil v rozhovoru pro EuroZprávy.cz klimatolog Ondřej Lhotka. Spolu s vědci z Ústavu fyziky a atmosféry Akademie věd České republiky a pracovníky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v současné době pracuje na projektu s názvem Měnící se proměnlivost atmosféry, který by podle Lhotky měl přinést odpověď.

Klimatická změna ale podle vědců probíhá. Projevuje se především globálním oteplováním. „S ním přímo souvisí úbytek ledovcové hmoty nebo nárůst hladiny oceánů. Dalšími projevy jsou například změny v koloběhu vody v přírodě či posun vegetačních pásem,“ tvrdí Lhotka.

Aprílové počasí je lidový název pro nestálé, proměnlivé počasí, pro které jsou typické extrémní výkyvy teplot i povětrnostních podmínek. Přichází zpravidla na začátku dubna, kdy vyšší teploty často střídá mráz a sněžení. „Noční mrazy mohou poškodit vegetaci. Pocitovou teplotu navíc může snižovat čerstvý vítr,“ uvedla pro server EuroZprávy.cz meteoroložka Dagmar Honsová. Podle ní čeká Česko v následujících dnech oblačná až zatažená obloha, místy se objeví dešťové nebo smíšené přeháňky. „Ranní teploty budou klesat na 2 až -2 °C. Denní teploty vystoupí na 5 až 9 °C,“ dodala Honsová.