Deštivé počasí zachránilo Česko? Experti se navzdory blížícím se vedrům radují

V komentáři k aktuální situaci to uvedli tvůrci portálu InterSucho. "Intenzita sucha v povrchové vrstvě se zlepšila natolik, že v podstatě zde sucho není sledováno. Vyskytují se pouze tři menší oblasti se sníženou úrovní půdní vláhy a to v Českém lese, na Českolipsku a na Krnovsku," stojí v analýze k týdnu do 7. června.

Situace se druhý týden v řadě zlepšovala i v hlubší vrstvě půdy od 40 centimetrů do jednoho metru. I přes toto zlepšování je ale přibližně na polovině území počínající sucho, výrazné až extrémní sucho, tedy dva nejvyšší stupně ze šesti, se vyskytuje v jižních Čechách, Karlovarském, Pardubickém, Královéhradeckém kraji a v Jeseníkách.

Do analýzy ještě nebyl zahrnutý stav po nedělních deštích, ten komentovali odborníci na twitteru až dnes a dokumentovali jej grafem nasycení půdy vodou. "Saturace v hloubce do jednoho metru je nad 50 procent, a to je dost pro růst vegetace. Výborná je aktuální situace v kůrovcem těžce zkoušených vyšších nadmořských výškách," uvedli ve svém příspěvku.

Podle desetidenní předpovědi odborníků se bude tento týden sucho až do hloubky 100 centimetrů mírně zhoršovat, ale pouze na území východních a severovýchodních Čech, kde se budou až do neděle zvětšovat oblasti postižené třemi nejhoršími stupni sucha, na začátku dalšího týdne by se to ale mělo znovu zlepšit.