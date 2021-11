Dlouhodobá předpověď počasí: Sněhu si zatím příliš neužijeme

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Z období do posledního předvánočního týdne byl ten uplynulý nejchladnější. Další týdny až do 19. prosince se nebudou vymykat z průměrných hodnot. Do konce listopadu by sice podle meteorologů mělo sněžit více, než je obvyklé, souvislá vrstva ale zatím vydrží pouze na horách.