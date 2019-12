Hory na severu Čech zasypal sníh. Fouká silný vítr, lanovka na Sněžku nejezdí

Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině, uvedli vlekaři na webu lanovky. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil.

Na Sněžce dnes ráno podle informací polské horské služby vál vítr rychlostí kolem 70 kilometrů v hodině, byla mlha a viditelnost do 30 metrů. Teplota se na Sněžce pohybovala kolem minus 11 stupňů Celsia, pocitová teplota byla kolem minus 18 stupňů. Na Sněžce leží asi 30 centimetrů sněhu. Na hřebenech Krkonoš je asi 30 až 40 centimetrů sněhu, z toho deset centimetrů napadlo za posledních 24 hodin.

Pro oblast Trutnovska a Vrchlabska nadále platí výstraha meteorologů, že se při čerstvém větru a sněžení mohou vytvářet sněhové jazyky, v exponovaných horských polohách i závěje. Dnes by měla být v hradeckém kraji zataženo až oblačno. Postupně by se mohly objevit sněhové přeháňky, na horách se čeká sněžení trvalejší. Teploty by se měly pohybovat kolem nuly, na horách kolem minus šesti stupňů.

Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybovaly od minus pěti do jednoho stupně nad nulou. Většinou bylo oblačno až zataženo se slabými sněhovými přeháňkami v nižších polohách přechází sněžení v déšť. Přes den podle meteorologů zůstanou teploty podobné, sněžení v horách může být trvalejší. V horských oblastech může vítr v nárazech dosahovat až 75 kilometrů v hodině a vytvářet sněhové jazyky, sněhu je ale zatím málo.

V Ústeckém kraji se teploty pohybují od minus pěti do dvou stupňů. I tam je většinou zataženo, sněží hlavně ve vyšších polohách v Lužických a Krušných horách, v nižších polohách jde většinou o déšť se sněhem nebo déšť. Hlavní tahy jsou většinou holé a mokré, místy mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu. I tam doporučují silničáři jezdit opatrně.