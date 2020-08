Hurikán Isaias dorazil na východní pobřeží USA, hrozí bleskové povodně

Isaias má sílu nejmírnějšího hurikán na pětibodové škále. I tak ho doprovází nebezpečný vítr o rychlosti až 140 kilometrů za hodinu. Na pevninu se bouře dostala poblíž města Ocean Isle Beach na jihu Severní Karolíny necelou hodinu před půlnocí místního času. NHC varovalo před nebezpečím silných dešťů.

Pobřežní obchody a restaurace v Severní i Jižní Karolíně podle agentury AP předčasně zavřely a i ti nejodvážnější návštěvníci pláží večer písčité břehy opustili.

9:20 pm. We seem to be near center of #Hurricane #ISAIAS's broad center in North #MyrtleBeach. Wind not too bad, but storm surge covering beach & piers, & inundating S Ocean Blvd. pic.twitter.com/mtgLA5jt07