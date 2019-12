Husté sněžení, sněhové jazyky... Počasí příští týden potrápí Česko

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Příští týden se do Česka přižene husté sněžení. To udeří zejména na horách, kde může vytvořit i sněhové jazyky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.