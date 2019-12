Jaké bude počasí? Česká předpověď je přesnější než norská, říká šéf meteorologů

"Jsou to zažité názory a změnit je, bude nesmírně obtížné. Je to také o hrdosti a mentalitě národa," uvedl Rieder. Připustil, že ČHMÚ dlouho žádnou mobilní aplikaci s předpovědí neměl, a tak se stalo, že se Češi začali před několika lety orientovat podle norské, která byla dostupná. Svoji aplikaci ČHMÚ spustilo teprve před 1,5 rokem.

"Fenomén YR.no (norské služby, která vydává předpovědi počasí) je jen v Norsku a u nás. Nikde jinde tomu tak není. Nechci spekulovat, proč tomu tak je v Čechách, ale ostatní státy jsou více hrdé na to, co mají doma. Na co jsou pyšní Češi? Mám pocit, že česká nátura je taková, že téměř všechno, co máme, není nejlepší," uvedl.

V Česku využívaný model Aladin, který vypočítává vývoj teplot, srážek, větru a oblačnosti na několik hodin pro území České republiky, považuje Rieder pro předpověď na tři až šest dnů za přesnější než evropský centrální model.

ČHMÚ se chystá pořídit druhý superpočítač za zhruba na 80 milionů korun. Předpoví proměnu počasí v Česku při různých scénářích klimatické změny, zpřesní i sezonní předpovědi. O výrobci bude jasno během prvního čtvrtletí příštího roku.

Čtrnáct evropských států včetně Norska a Česka denně zasílá aktuální data o počasí do Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí, které sídlí v britského Readingu. Na provozu centra se státy podílejí finančně a posílají sem i své vědce. Zároveň odtud čerpají data, která dále zpracovávají do lokálních předpovědí.

"Jediní Norové berou výsledky z evropského centra, které platí stejně tak Rakušani, Češi i oni, a prezentují v rámci své aplikace pod hlavičkou Norského meteorologického ústavu a norské televize. Řada lidí pak říká: jdu se podívat na Nory, co dávají," stěžuje si šéf meteorologů.

Podle rezoluce Světové meteorologické organizace OSN je zakázané, aby jeden stát dělal předpověď počasí pro území jiného státu, mimo jiné z důvodu ochrany vzdušného prostoru. Norové ale podle Riedera fakticky neprovádějí předpověď, pouze přebírají data, která vytvoří evropské centrum a "prodávají" je pod svojí hlavičkou.

Tato praxe podle Riedera rozčiluje nejen Česko ale i ostatní státy, které se podílejí na fungování Evropského centra pro střednědobou předpověď. Soudit se nemá smysl, myslí si však. "My musíme přesvědčit českou veřejnost, že předpovědi našeho ústavu jsou prostě lepší a kdykoliv dostupné," dodal. Jedním z cílů, které si Rieder dal po vstupu do funkce před dvěma lety, je zlepšit komunikaci a prezentaci Českého hydrometeorologického ústavu.