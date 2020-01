Loňský rok byl druhým nejteplejším v historii Česka

Oproti normálu z let 1981 až 2010 byl loňský rok teplejší o 1,8 stupně. "S touto odchylkou byl rok 2019 teplotně mimořádně nadnormální," uvedl meteorolog Pavel Jůza. "Odchylka od starého normálu 1961-1990 byla plus 2,6 stupně Celsia a podle tohoto normálu by samozřejmě byl (loňský rok) také mimořádně nadnormální. A teplotní odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 byla plus 3,0 stupně Celsia," napsal meteorolog.

Na třetím a čtvrtém místě v žebříčku nejteplejších roků v Klementinu zůstávají roky 2014 a 2015 s průměrnou teplotou 12,5 stupně. Na páté příčce je rok 2007 s průměrnou teplotou 12,1 stupně Celsia. "Na prvních deseti místech se umístil pouze jeden rok dřívější než 2000, a to rok 1994, který se umístil na devátém místě," upozornil Jůza.

Velmi teplý byl i samotný loňský prosinec, kdy v Klementinu naměřili průměrnou teplotu 4,8 stupně Celsia. Byl tak o 2,8 stupně teplejší než průměr z let 1981 až 2010 a umístil se na 14. až 15. místě z 245 dosavadních závěrů roku.

Nejvyšší průměrná denní teplota v posledním měsíci loňského roku byla naměřena 15. prosince, a to 9,8 stupně. Naopak nejchladněji bylo v Klementinu 29. prosince s průměrnou teplotou 0,4 stupně.

Pravidelná meteorologická měření na klementinské hvězdárně byla zahájena v roce 1752. Záznamy o teplotách a tlaku vzduchu jsou však až do roku 1774 značně neúplné. Za počátek klementinské řady se proto považuje rok 1775. Zcela bez mezer jsou ale údaje až od začátku roku 1784.