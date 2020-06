Meteorologové mění předpověď: Počasí bude ještě teplejší, než se čekalo

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Teploty o víkendu dosáhnou téměř 30 stupňů. Do Česka by tak poprvé v tomto roce mohly přijít tropy. Vyplývá to z aktualizované předpovědi meteorologů.