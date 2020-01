Mrazivé počasí: Teploty na Šumavě spadly hluboko pod nulu. A ještě přituhne

"Dnešní teplota na Březníku byla stejná v 02:00 i o šest hodin později," řekl Josef Cink z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

V úterý ráno by tam mělo být ještě mrazivěji, v dalších dnech budou teploty vyšší. "Druhá nejnižší teplota minus 15,3 stupně byla dnes v Pohoří v Jihočeském kraji a minus 14,8 stupně na Kvildě-Jezerní slati (obojí na Šumavě, blízko Březníku)," uvedl. Podle něj vykazují dnešní minima typické mrazové kotliny kolem šumavských lokalit Kvilda a Stachy.

"V jihovýchodní části Šumavy zůstala obloha otevřená celou noc, kdežto jinak v rámci západních Čech se vytvořila nízká oblačnost (která vytvořila poklop) a teploty až tak dolů neklesaly," vysvětlil Cink. Například na nedaleké šumavské Hojsově Stráži byly "jen" minus tři stupně Celsia.

Mrazové kotliny jsou údolí obehnaná vyššími kopci. "Vzduch tam během noci těžkne a stéká dolů do údolíček, kde se dál ochlazuje," uvedl Cink.

Průměrné teploty na dalších horách v ČR se pohybovaly od minus sedmi do minus tří stupňů, v nižších polohách okolo nuly do minus dvou stupňů.

Úterní ranní teploty by měly být nižší než dnes. Také v mrazových kotlinách, zůstane-li obloha otevřená, by mohlo být chladněji. "V dalších dnech už bude více oblačnosti, takže teploty už nebudou tolik klesat. Od středy už by se měly ráno v nižších polohách udržovat nad nulou," řekl Cink. Meteorologové očekávají lokální srážky a vyjasnění až na přelomu tohoto a příštího týdne.

Březník je samota v širokém údolí Luzenského potoka, 7,5 kilometru jihovýchodně od Modravy v katastrálním území Filipova Huť, která patří pod známou turistickou obec Modrava.