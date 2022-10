Na 19 místech dnes padly teplotní rekordy, ve Strakonicích bylo 25 stupňů

— Autor: ČTK

V Česku dnes padaly teplotní rekordy pro 16. říjen. Naměřilo je 19 ze zhruba 160 meteorologických stanic, které jsou v provozu alespoň 30 let. Nejtepleji bylo ve Strakonicích, a to 25 stupňů Celsia. ČTK to řekl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nad 20 stupňů by se teploty v ČR měly dostat také v pondělí.