Na hřebenech Krkonoš napadlo pět centimetrů sněhu

Nesouvislá vrstva ujetého sněhu ležela i na silnicích v nejvyšších partiích Orlických hor, zejména v okolí Šerlichu. Místy se mohou objevit náledí nebo zmrazky. Vyplývá to z informací silničářů, meteorologů a horské služby v kraji.

Teplota na hřebenech Krkonoš dnes ráno klesla k minus deseti stupňům Celsia, na Sněžce bylo minus 11 stupňů. V údolích mrzlo slaběji, například Pec pod Sněžkou měla minus pět stupňů Celsia. V ostatních oblastech Královéhradeckého kraje se teploty většinou pohybovaly slabě pod nulou.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle se sněhovými přeháňkami. Postupně by mělo být místy skoro jasno. Teploty by se měly pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně, na horách od minus tří do minus šesti stupňů.