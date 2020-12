Nadprůměrné teploty a sucho. Počasí se výrazněji změní až na konci prosince

Na začátku minulého týdne bylo sucho na 22 procentech území České republiky a proti předchozímu týdnu se plocha zdvojnásobila. Není to však sucho v pravém slova smyslu a na krajinu nemá žádný viditelný dopad, řekl ČTK klimatolog a jeden z tvůrců projektu InterSucho Pavel Zahradníček.

V povrchové vrstvě do 40 centimetrů je nyní méně půdní vláhy, než je pro toto období obvyklé, a to především od středních poloh výše. "Naopak v nižších zemědělských polohách odpovídá obvyklým hodnotám. Zemědělce negativně ovlivnily rekordní srážky v říjnu, byl problém se sklizní kukuřice a cukrové řepy, ale nyní již většinu prací dokončili. Ze současné snížené úrovně půdní vlhkosti bych zatím významné závěry nedělal, méně srážek v listopadu není tak výjimečné. Srážky dosti kolísají, takže je to závislé vždy na meteorologické situaci, a tak tentokrát díky častému inverznímu charakteru počasí prostě nepršelo," popsal Zahradníček.

Střednědobý model GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 30. prosince, předpokládá, že teploty budou až do Vánoc mírně nadprůměrné, ale vzhledem k časté inverzi lze čekat, že v nižších polohách budou spíše průměrné teploty vzduchu. Srážky by měly být častější až v poslední dekádě prosince, ale pravděpodobně půjde opět jen o přeháňky.