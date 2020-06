Nová výstraha: Na severovýchodě Česka hrozí záplavy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V severovýchodní části Česka hrozí až do dnešního odpoledne záplavy. Místy mohou hladiny toků vystoupat na nejvyšší povodňový stupeň. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Hladiny vodních toků se zvyšovaly už v pátek a v noci na dnešek, a to na některých místech až na nejvyšší, třetí stupeň povodňové aktivity.