Po teplé zimě extrémně horké léto? Počasí na letošní rok v Česku

Podle serveru AccuWeather bude leden relativně teplý. Hned první týden teploty vystoupají až na 8 stupňů a v noci by neměly klesat pod nulu.

Od druhého týdne se situace otočí a denní maxima se přiblíží k nule. Rapidní ochlazení pocítíme i v noci, kdy teploty klesnou až na -7 stupňů. Dočkat bychom se měli také sněžení.

Ve třetím lednovém týdnu sice teploty klesnou v noci opět až na -7, během dne ale vyrostou až na 5 stupňů. Sněhu se dočkáme v nižších a středních polohách spíše výjimečně, hrozí ale ledovka.

Čtvrtý lednový týden přinese teploty kolem nuly jak během dne, tak v noci. Namísto sněhu ale hrozí spíše déšť a přeháňky.

V posledním lednovém týdnu se začne oteplovat. Denní teploty vyrostou na 5 stupňů, zatímco ty noční klesnou jen pár stupňů pod nulu. Ani zde ale větší sněžení nehrozí.

Na přelomu ledna a února by se mělo dokonce oteplit na 7 stupňů. A jen tak se neochladí.

Během února se totiž budou denní teploty pohybovat kolem 4 až 7 stupňů a přižene se déšť. Výraznějšího sněžení a ochlazení se pak opět dočkáme od poloviny měsíce, nevydrží ale dlouho.

Ačkoliv by mělo být zataženo s deštěm, podle dlouhodobé předpovědi teploty na konci února vystoupají až na 10 stupňů. Mírného ochlazení se ale dočkáme hned na začátku března.

Teploty totiž klesnou opět na zhruba 5 stupňů, kde se udrží zhruba do poloviny měsíce. Poté se začne oteplovat.

Od poloviny března by teploty měly vystřelit nahoru. Denní maxima by se měla pohybovat kolem 10 až 15 stupňů, kde se udrží až do konce měsíce.

Obecně platí, že čím delší předpověď počasí, tím menší úspěšnost, řada meteorologů proto při předpovědi na další měsíce vychází z průměrných teplot z posledních lety.

Ty ukazují, že zbytek po jara by teploty měly stoupat až na červnových 20 stupňů. Léto by mělo být teplé, ačkoliv je zatím brzo na to předpovídat, jestli se zapíše do historie měření díky extrémním vedrům.

Přesto bychom se prvních tropických dní podle odhadů měli dočkat už v červnu. Červenec a srpen by se měly nést v pokračujícím duchu z posledních let, co se sucha týče, a deště by se během léta měly objevovat jen minimálně.

Prvotní předpovědi zároveň neočekávají výrazný nárůst tropických dní, přesto si teplého počasí budeme pravděpodobně užívat až do podzimu, který se ke konci roku překlopí v mírnou zimu.